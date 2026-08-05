LPI-SHL: Mopedfahrer erfasst
Tiefenort (ots)
Eine 51-jährige Autofahrerin bog Dienstagabend von der Drakestraße in Tiefenort nach links auf die Friedensstraße ab. Dabei übersah sie einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Mopedfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Simson. Der Jugendliche stürzte und musste verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro.
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