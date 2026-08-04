LPI-SHL: Einbruchsversuch gescheitert
Schmalkalden (ots)
Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Samstag, 13:00 Uhr, bis Montagmorgen gewaltsam in den Bereich einer Fleischerei in einem Einkaufsmarkt in der Wilhelm-Külz-Straße in Schmalkalden einzudringen. Ins Innere gelangten der/die Täter nicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruchsversuch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0194135/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Landespolizeiinspektion Suhl
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Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
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