LPI-SHL: Fensterscheibe beschädigt
Zella-Mehlis (ots)
In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen beschädigten unbekannte Täter die Fensterscheibe einer Bäckerei in der Talstraße in Zella-Mehlis. Der Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0194098/2026 entgegen.
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Thüringer Polizei
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Telefon: 03681 32 1504
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