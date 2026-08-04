LPI-SHL: Radfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht
Suhl (ots)
Ein Zeuge meldete am frühen Montagabend einen augenscheinlich gestürzten Radfahrer in der Straße "Am Kornberg" in Suhl. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 78-Jährigen ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Mann gesehen oder den Unfall beobachtet haben. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0195046/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
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