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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Getränkemarkt eingebrochen

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen gewaltsam in einen Getränkemarkt in der Talstraße in Zella-Mehlis ein. Die Einbrecher entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe und Zigaretten im Wert von etwa 400 Euro. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0194382/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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