LPI-SHL: Raser auf der Bundesstraße geblitzt
Breitungen (ots)
Beamte der Einsatzunterstützung Suhl führten am Sonntag Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße bei Breitungen durch. Bei erlaubten 100 km/h blitzten sie einen Autofahrer mit 173 km/h. Den Autofahrer erwarten neben einem saftigen Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte und ein zweimonatiges Fahrverbot. Insgesamt fuhren während der Kontrollzeit 36 Fahrzeugführer zu schnell - 27 müssen mit einem Verwarngeld und neun mit einem Bußgeld rechnen.
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