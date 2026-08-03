Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Wildschwein zusammengestoßen

Geisa (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags (03.08.2026) fuhr ein 44-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße zwischen Schleid und Geisa. Als plötzlich ein Wildschwein auf die Fahrbahn rannte, konnte der Mann nicht mehr bremsen und es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier. Der Mann blieb bei dem Unfall zum Glück unverletzt. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle. Der Pkw des 44-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

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