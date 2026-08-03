LPI-SHL: Wildunfall
Hirschbach (ots)
Sonntagabend fuhr eine 20-jährige Autofahrerin auf der Landstraße zwischen Hirschbach und Suhl, als plötzlich ein Reh die Straße querte. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Die Fahrerin blieb zum Glück unverletzt. Das Wildtier verendete an der Unfallstelle.
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