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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizeihubschauber zur Absuche eingesetzt - Zeugen gesucht

Meiningen (ots)

Sonntagabend gegen 22:00 Uhr kam es auf der Autobahn kurz vor Meiningen-Nord zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Die Beteiligten fuhren von der Autobahn ab in Richtung eines Parkplatzes in der Rohrer Straße und der 63-jährige Geschädigte informierte die Meininger Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Polizisten setzte sich der Unfallverursacher plötzlich wieder in sein Auto und fuhr trotz der platten Reifen wieder los. Der Geschädigte folgte ihm. In einem Waldstück nach dem Industriegebiet in Richtung Rohr stellte der Unbekannte sein Auto ab und flüchtete zu Fuß. Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass die am Pkw des flüchtigen Mannes angebrachten Kennzeichen am Sonntag in Erfurt als gestohlen gemeldet worden waren. Trotz des Einsatzes des Polizeihubschraubers konnte der Unbekannte nicht mehr festgestellt werden. Das Auto sowie die Kennzeichentafeln wurden sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können oder den unbekannten Mann, welcher einen Rucksack bei sich hatte, nach seiner Flucht gesehen haben. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0193877/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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