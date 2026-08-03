Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wildkamera und Heizgerät entwendet

Brotterode (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entwendete am Sonntag gegen 02:10 Uhr aus einem Hochsitz in einem Wald bei Brotterode ein Heizgerät samt den dazugehörigen Gaskartuschen und mit Gewalt eine in der Nähe angebrachte Wildkamera. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf etwa 350 Euro geschätzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0193574/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

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