PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Einkaufsmarkt

Suhl (ots)

Montag (03.08.2026) gegen 0:50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Königswasser" in Suhl. Die Einbrecher gelangten im Inneren gewaltsam in den Bereich einer Bäckerei und entwendeten dort etwa 100 Euro Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden von fast 5.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich wahrgenommen haben und Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0193960/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 11:12

    LPI-SHL: Beim Überholen gestürzt

    Oberschönau (ots) - Ein 54-Jähriger fuhr am frühen Sonntagnachmittag mit seinem Motorroller auf der Oberschönauer Hauptstraße in Oberschönau. Beim Überholen einer Gruppe Radfahrer geriet der Mann zu weit nach links, stieß gegen den Bordstein und stürzte. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Am Motorroller entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 11:11

    LPI-SHL: Autoscheinwerfer beschädigt

    Steinbach-Hallenberg (ots) - Sonntag zwischen 0:30 Uhr und 10:20 Uhr beschädigten unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Art und Weise den rechten Scheinwerfer eines in der Straße "Renterei" in Steinbach-Hallenberg geparkten Pkw Skodas. Der verursachte Schaden am Auto wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 11:08

    LPI-SHL: Versuchter Einbruch

    Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte Täter versuchten sich in der Zeit von Samstagvormittag bis Sonntagvormittag gewaltsam in eine Gaststätte in der Feldgasse in Zella-Mehlis einzudringen. Der Versuch schlug fehl - zurück blieb ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zudem Einbruchsversuch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0193559/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren