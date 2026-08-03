Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Einkaufsmarkt

Suhl (ots)

Montag (03.08.2026) gegen 0:50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Königswasser" in Suhl. Die Einbrecher gelangten im Inneren gewaltsam in den Bereich einer Bäckerei und entwendeten dort etwa 100 Euro Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden von fast 5.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich wahrgenommen haben und Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0193960/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.

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