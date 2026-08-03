LPI-SHL: Beim Überholen gestürzt

Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte Täter versuchten sich in der Zeit von Samstagvormittag bis Sonntagvormittag gewaltsam in eine Gaststätte in der Feldgasse in Zella-Mehlis einzudringen. Der Versuch schlug fehl - zurück blieb ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zudem Einbruchsversuch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0193559/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen ...

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