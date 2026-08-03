LPI-SHL: Beim Überholen gestürzt
Oberschönau (ots)
Ein 54-Jähriger fuhr am frühen Sonntagnachmittag mit seinem Motorroller auf der Oberschönauer Hauptstraße in Oberschönau. Beim Überholen einer Gruppe Radfahrer geriet der Mann zu weit nach links, stieß gegen den Bordstein und stürzte. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Am Motorroller entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.
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