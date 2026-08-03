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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Überholen gestürzt

Oberschönau (ots)

Ein 54-Jähriger fuhr am frühen Sonntagnachmittag mit seinem Motorroller auf der Oberschönauer Hauptstraße in Oberschönau. Beim Überholen einer Gruppe Radfahrer geriet der Mann zu weit nach links, stieß gegen den Bordstein und stürzte. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Am Motorroller entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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