LPI-SHL: Autoscheinwerfer beschädigt

Bad Salzungen/ Vacha (ots) - Am 01.08.2026 gegen 09:00 Uhr befuhr der 57jährige Fahrzeugführer eines PKw Ford Focus die Bahnhofstraße in Vacha Richtung Philippsthal. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn auf die Bankette und geriet beim Gegenlenken ins Schleudern, so dass er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und in der weiteren Folge mit dem sich im Gegenverkehr ...

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