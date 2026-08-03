LPI-SHL: Autoscheinwerfer beschädigt
Steinbach-Hallenberg (ots)
Sonntag zwischen 0:30 Uhr und 10:20 Uhr beschädigten unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Art und Weise den rechten Scheinwerfer eines in der Straße "Renterei" in Steinbach-Hallenberg geparkten Pkw Skodas. Der verursachte Schaden am Auto wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0193589/2026 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
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