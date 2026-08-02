LPI-SHL: Rennradfahrer verletzt
Westenfeld (ots)
Ein 56-jähriger Rennradfahrer fuhr Samstagabend durch Westenfeld in Richtung Wolfmannshausen. In einer Linkskurve erschrak er sich vor einem entgegenkommenden Fahrzeug und kam zu Fall. Der Fahrradfahrer rutschte nach rechts auf eine Bordsteinkante, verletzte sich beim Aufprall schwer und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.
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