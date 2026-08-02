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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rennradfahrer verletzt

Westenfeld (ots)

Ein 56-jähriger Rennradfahrer fuhr Samstagabend durch Westenfeld in Richtung Wolfmannshausen. In einer Linkskurve erschrak er sich vor einem entgegenkommenden Fahrzeug und kam zu Fall. Der Fahrradfahrer rutschte nach rechts auf eine Bordsteinkante, verletzte sich beim Aufprall schwer und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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