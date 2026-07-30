LPI-SHL: E-Scooter nicht versichert

Suhl (ots) - In der Zeit von Dienstagabend, 20:00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 04:00 Uhr, machten sich unbekannte Täter an einem Quad zu schaffen, das auf einem Grundstück in der Straße "Hoffnung" in Suhl abgestellt war. Der/die Täter manipulierten am Zündschloss und zerschnitten Kabel, sodass Sachschaden entstand. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten Diebstahls und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des ...

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