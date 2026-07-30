LPI-SHL: E-Scooter nicht versichert
Suhl (ots)
Mittwochnachmittag kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen 36-jährigen E-Scooter-Fahrer in Suhl. Für das Fahrzeug bestand kein Versicherungsschutz und der Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln. Eine Blutentnahme im Krankenhaus war die Folge. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige.
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