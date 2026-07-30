LPI-SHL: Versuchter Diebstahl
Suhl (ots)
In der Zeit von Dienstagabend, 20:00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 04:00 Uhr, machten sich unbekannte Täter an einem Quad zu schaffen, das auf einem Grundstück in der Straße "Hoffnung" in Suhl abgestellt war. Der/die Täter manipulierten am Zündschloss und zerschnitten Kabel, sodass Sachschaden entstand. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten Diebstahls und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0190189/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell