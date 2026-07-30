LPI-SHL: Versuchter Diebstahl

Meiningen (ots) - In der Zeit von Sonntagabend bis Dienstagmittag beschädigten bislang unbekannte Täter eine Scheibe eines auf einem Parkplatz in der Bernhardstraße in Meiningen abgestellten Autos. Aus dem Fahrzeug wurden Kleidung im Wert von etwa 150 Euro entwendet. Unbekannte Täter zerstörten in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen ebenfalls die Scheibe eines auf einem Parkplatz in der Straße "Am ...

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