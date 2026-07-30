LPI-SHL: Akku explodiert - Rettungshubschrauber im Einsatz
Jüchsen (ots)
Ein 45-jähriger Mann und ein 9-jähriger Junge fuhren Mittwochabend mit ihren Fahrrädern auf der Straße des Friedens in Jüchsen. Der Mann hatte einen Akku für ein Elektro-Quad dabei, welcher aus ungeklärter Ursache plötzlich explodierte. Dadurch erlitt der 45-Jährige schwerste Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Das Kind wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen.
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