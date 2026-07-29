Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kleinbus beschädigt und abgehauen

Gleichamberg (ots)

In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagnachmittag parkte ein Autofahrer seinen Ford Transit in der Schäfersgasse in Gleichamberg. In dieser Zeit stieß ein bislang unbekannte Fahrzeugführer dagegen, sodass im hinteren linken Fahrzeugbereich ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand. Ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher pflichtwidrig die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0188474/2026 entgegen.

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