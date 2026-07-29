Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Großbrand auf Betriebsgelände

Meiningen (ots)

Dienstagnachmittag brannte es aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Betriebsgelände hinter dem Dampflokwerk in der Dolmarstraße in Meiningen. Auf der betroffenen Fläche von ca. 100 x 100 Metern standen mehrere leerstehende Betriebsgebäude in Vollbrand. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung und Verkehrseinschränkungen in dem Bereich. Eine Vielzahl von Einsatzkräften war vor Ort im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen und eine Brandausbreitung zu verhindern. Derzeit können noch keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden. Die Kriminalpolizei Suhl ermittelt zur Brandursache.

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