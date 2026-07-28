LPI-SHL: Weggerutscht und gestürzt

Suhl (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in am Montag zwischen 07:00 Uhr und 11:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Schuppen eines Sozial- und Wohlfahrtsverbandes in der Auenstraße in Suhl. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Ein Zusammenhang zu dem Einbruch in das Bürogebäude (s. Pressemitteilung vom 28.07.2026) wird geprüft. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

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