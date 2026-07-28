LPI-SHL: Weggerutscht und gestürzt
Hämbach (ots)
Eine 42-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr Montagabend auf der Lengsfelder Straße in Hämbach in Richtung Tiefenort. Die Frau rutschte auf einer Schotterfläche weg, stürzte und verletzte sich leicht. Am Mountainbike entstand Sachschaden.
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