LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis
Schmiedefeld (ots)
Montagnachmittag kontrollierten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl einen 35-jährigen Autofahrer in Schmiedefeld. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weshalb die Polizisten die Weiterfahrt untersagten und jetzt eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bearbeiten.
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