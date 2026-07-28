LPI-SHL: Schuppen aufgebrochen

Meiningen (ots) - Der 62-jährige Fahrer eines Pkw samt Anhänger befuhr Montagabend die Landsberger Straße in Meiningen. In Bereich einer Einmündung verlor er die Kontrolle über sein Gespann und prallte gegen einen Bordstein. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von fast 1,3 Promille fest. Es folgte eine Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde untersagt. ...

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