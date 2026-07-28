Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Bürogebäude eingedrungen

Suhl (ots)

Montag zwischen 0:45 Uhr und 05:30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Bürogebäude eines Sozial- und Wohlfahrtsverbandes in der Straße "Am Himmelreich" in Suhl ein. Im Inneren wurden mit Gewalt mehrere Büros geöffnet und nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Schlüssel entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0187831/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

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