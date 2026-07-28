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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit dem Rad gestürzt

Themar (ots)

Montagabend fuhr ein 65-jähriger Radfahrer auf der Römhilder Straße in Themar in Richtung Schuhmarkt. Aufgrund einer Unebenheit auf der Fahrbahn verlor er die Kontrolle und stürzte. Der Mann kam verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

 
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