LPI-SHL: Mit dem Rad gestürzt
Themar (ots)
Montagabend fuhr ein 65-jähriger Radfahrer auf der Römhilder Straße in Themar in Richtung Schuhmarkt. Aufgrund einer Unebenheit auf der Fahrbahn verlor er die Kontrolle und stürzte. Der Mann kam verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand Sachschaden.
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