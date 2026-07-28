LPI-SHL: Fahrradunfall
Meiningen (ots)
Montagnachmittag fuhren ein 56-jähriger Fahrradfahrer und eine 44-jährige Pedelec-Fahrerin in entgegengesetzter Richtung auf der Straße "Am Weidig" in Meiningen. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen sie beim aneinander Vorbeifahren zusammen und stürzten. Der Mann verletzte sich leicht und die Frau schwer. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.
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