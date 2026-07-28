PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrradunfall

Meiningen (ots)

Montagnachmittag fuhren ein 56-jähriger Fahrradfahrer und eine 44-jährige Pedelec-Fahrerin in entgegengesetzter Richtung auf der Straße "Am Weidig" in Meiningen. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen sie beim aneinander Vorbeifahren zusammen und stürzten. Der Mann verletzte sich leicht und die Frau schwer. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 13:53

    LPI-SHL: Mehrere Anzeigen nach Verkehrskontrolle

    Suhl (ots) - Am frühen Sonntagabend führten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl eine Verkehrskontrolle mit einem 30-jährigen Autofahrer in Suhl Goldlauter-Heidersbach durch. Da der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an. Der Mann war damit nicht einverstanden und leistete zunächst Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme, wobei ein ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 13:42

    LPI-SHL: Anzeige wegen mehrerer Verkehrsdelikte

    Suhl (ots) - Sonntagabend kontrollierten Beamte des Suhler Inspektionsdienstes den 43-jährigen Fahrer eines S-Pedelecs in der Gothaer Straße in Suhl. Aufgrund der Unterstützung durch den Motor sind mit dem Fahrzeug Geschwindigkeiten von bis zu 45 km/h möglich und somit mindestens die Fahrerlaubnisklasse AM sowie ein Versicherungskennzeichen notwendig, um das S-Pedelec fahren zu dürfen. Beides konnte der Mann nicht ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 13:27

    LPI-SHL: Verletzter Mopedfahrer

    Suhl (ots) - Eine 63-jährige Autofahrerin fuhr Sonntagnachmittag von der Straße "Langes Tal" in Suhl auf die Hauptstraße auf. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten in Richtung Suhl-Zentrum fahrenden 16-jährigen Mopedfahrer. Der Jugendlich führte noch eine Vollbremsung durch, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Er stürzte und kam verletzt ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.500 Euro. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren