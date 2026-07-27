Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Anzeigen nach Verkehrskontrolle

Suhl (ots)

Am frühen Sonntagabend führten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl eine Verkehrskontrolle mit einem 30-jährigen Autofahrer in Suhl Goldlauter-Heidersbach durch. Da der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an. Der Mann war damit nicht einverstanden und leistete zunächst Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme, wobei ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten eine geringe Menge verbotener Betäubungsmittel, welche beschlagnahmt wurden. Nach der Blutentnahme und der Untersagung der Weiterfahrt erwarten den 30-Jährigen jetzt mehrere Anzeigen.

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