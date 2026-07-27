PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Anzeigen nach Verkehrskontrolle

Suhl (ots)

Am frühen Sonntagabend führten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl eine Verkehrskontrolle mit einem 30-jährigen Autofahrer in Suhl Goldlauter-Heidersbach durch. Da der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an. Der Mann war damit nicht einverstanden und leistete zunächst Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme, wobei ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten eine geringe Menge verbotener Betäubungsmittel, welche beschlagnahmt wurden. Nach der Blutentnahme und der Untersagung der Weiterfahrt erwarten den 30-Jährigen jetzt mehrere Anzeigen.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

 
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 13:42

    LPI-SHL: Anzeige wegen mehrerer Verkehrsdelikte

    Suhl (ots) - Sonntagabend kontrollierten Beamte des Suhler Inspektionsdienstes den 43-jährigen Fahrer eines S-Pedelecs in der Gothaer Straße in Suhl. Aufgrund der Unterstützung durch den Motor sind mit dem Fahrzeug Geschwindigkeiten von bis zu 45 km/h möglich und somit mindestens die Fahrerlaubnisklasse AM sowie ein Versicherungskennzeichen notwendig, um das S-Pedelec fahren zu dürfen. Beides konnte der Mann nicht ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 13:27

    LPI-SHL: Verletzter Mopedfahrer

    Suhl (ots) - Eine 63-jährige Autofahrerin fuhr Sonntagnachmittag von der Straße "Langes Tal" in Suhl auf die Hauptstraße auf. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten in Richtung Suhl-Zentrum fahrenden 16-jährigen Mopedfahrer. Der Jugendlich führte noch eine Vollbremsung durch, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Er stürzte und kam verletzt ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.500 Euro. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 13:13

    LPI-SHL: Täter auf frischer Tat gefasst

    Schleusingen (ots) - Ein Zeuge meldete der Polizei am späten Sonntagabend gegen 23:10 Uhr zwei Personen auf dem Gelände eines Recyclinghofs in der Ladestraße in Schleusingen. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden männlichen Täter zunächst. Einer der beiden konnte gefasst und vorläufig festgenommen werden - der andere lief in Richtung Wald und wurde nicht mehr festgestellt. Im Rucksack des gefassten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren