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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Anzeige wegen mehrerer Verkehrsdelikte

Suhl (ots)

Sonntagabend kontrollierten Beamte des Suhler Inspektionsdienstes den 43-jährigen Fahrer eines S-Pedelecs in der Gothaer Straße in Suhl. Aufgrund der Unterstützung durch den Motor sind mit dem Fahrzeug Geschwindigkeiten von bis zu 45 km/h möglich und somit mindestens die Fahrerlaubnisklasse AM sowie ein Versicherungskennzeichen notwendig, um das S-Pedelec fahren zu dürfen. Beides konnte der Mann nicht vorweisen. Des Weiteren verlief ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest positiv. Die Folgen waren eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Sicherstellung des Fahrzeuges. Den 43-Jährige erwartet eine Anzeige.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

 
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