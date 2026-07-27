LPI-SHL: Verletzter Mopedfahrer
Suhl (ots)
Eine 63-jährige Autofahrerin fuhr Sonntagnachmittag von der Straße "Langes Tal" in Suhl auf die Hauptstraße auf. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten in Richtung Suhl-Zentrum fahrenden 16-jährigen Mopedfahrer. Der Jugendlich führte noch eine Vollbremsung durch, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Er stürzte und kam verletzt ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.500 Euro.
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