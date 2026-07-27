LPI-SHL: Verletzter Mopedfahrer

Schleusingen (ots) - Ein Zeuge meldete der Polizei am späten Sonntagabend gegen 23:10 Uhr zwei Personen auf dem Gelände eines Recyclinghofs in der Ladestraße in Schleusingen. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden männlichen Täter zunächst. Einer der beiden konnte gefasst und vorläufig festgenommen werden - der andere lief in Richtung Wald und wurde nicht mehr festgestellt. Im Rucksack des gefassten ...

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