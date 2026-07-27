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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Täter auf frischer Tat gefasst

Schleusingen (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am späten Sonntagabend gegen 23:10 Uhr zwei Personen auf dem Gelände eines Recyclinghofs in der Ladestraße in Schleusingen. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden männlichen Täter zunächst. Einer der beiden konnte gefasst und vorläufig festgenommen werden - der andere lief in Richtung Wald und wurde nicht mehr festgestellt. Im Rucksack des gefassten 42-jährigen Täters fanden die Polizisten unter anderem Einbruchswerkzeuge. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten sich die beiden Personen gewaltsam Zutritt zu dem Gelände verschafft und mit Gewalt einen Container geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und nach dem Abschluss aller Maßnahmen wurde der 42-Jährige entlassen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zu dem Einbruch oder dem zweiten Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0187631/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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