Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Kellerabteile aufgebrochen

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag gewaltsam in zwei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Liebknecht-Straße in Hildburghausen ein. Die Unbekannten entwendeten Lebens- und Waschmittel im Gesamtwert von etwa 50 Euro und verursachten einen Sachschaden von ca. 30 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Kelleraufbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0187427/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell