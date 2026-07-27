Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drei Verletzte nach Unfall

Schleusingen (ots)

Sonntagmittag wollte ein 42-jähriger Autofahrer von der Eisfelder Straße kurz vor dem Ortseingang Schleusingen nach links in einen Forstweg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 19-jährigen Motorradfahrer, der ihm vorfahrtsberechtigt auf der Eisfelder Straße entgegenkam. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Auch der 42-Jährige sowie seine 55-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten kamen ins Krankenhaus. Um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst.

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