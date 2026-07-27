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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß Traktor-Pkw

Kaltennordheim (ots)

Ein 42-jähriger Traktorfahrer befuhr am frühen Sonntagnachmittag die Gartenstraße in Kaltennordheim. Eine dahinterfahrende 45-jährige Autofahrerin setzte zum Überholen an, als der Traktorfahrer zur gleichen Zeit links abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, wodurch Sachschaden entstand. Sowohl die 45-Jährige, als auch ihr 52-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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