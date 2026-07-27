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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Schmalkalden (ots)

Sonntagvormittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eine 35-jährige Autofahrerin in der Allendestraße in Schmalkalden. Die Kontrolle ergab, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Des Weiteren reagierte ein mit ihr durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus untersagten die Polizisten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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