LPI-SHL: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis
Schmalkalden (ots)
Sonntagvormittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eine 35-jährige Autofahrerin in der Allendestraße in Schmalkalden. Die Kontrolle ergab, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Des Weiteren reagierte ein mit ihr durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus untersagten die Polizisten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige.
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