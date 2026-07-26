Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht Spiegel an Spiegel

Barchfeld (ots)

Am Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr fuhr der Geschädigte mit seinem Pkw von Barchfeld in Richtung Marienthal. Auf etwa Höhe des dortigen Parkplatzes (kurz nach der Tankstelle) kam dem Geschädigten ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen. Der Geschädigte konnte noch nach rechts ausweichen, was Schlimmeres verhinderte. Jedoch kollidierten die beiden Seitenspiegel miteinander, wobei ein Sachschaden entstand. Nach einer angemessenen Wartezeit am Unfallort meldete sich der weitere Unfallbeteiligte nicht an der Unfallstelle und der Geschädigte meldete die Unfallflucht bei der Polizei. Bei dem Unfallgegner soll es sich um einen dunklen Pkw handeln.

Die Polizei Bad Salzungen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Pkw des Täters, unter der Telefonnummer 03695-5510 entgegen.

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