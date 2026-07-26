PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht Spiegel an Spiegel

Barchfeld (ots)

Am Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr fuhr der Geschädigte mit seinem Pkw von Barchfeld in Richtung Marienthal. Auf etwa Höhe des dortigen Parkplatzes (kurz nach der Tankstelle) kam dem Geschädigten ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen. Der Geschädigte konnte noch nach rechts ausweichen, was Schlimmeres verhinderte. Jedoch kollidierten die beiden Seitenspiegel miteinander, wobei ein Sachschaden entstand. Nach einer angemessenen Wartezeit am Unfallort meldete sich der weitere Unfallbeteiligte nicht an der Unfallstelle und der Geschädigte meldete die Unfallflucht bei der Polizei. Bei dem Unfallgegner soll es sich um einen dunklen Pkw handeln.

Die Polizei Bad Salzungen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Pkw des Täters, unter der Telefonnummer 03695-5510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 26.07.2026 – 10:12

    LPI-SHL: Dumm gelaufen - Fahrerwechsel an falscher Stelle

    Schmalkalden (ots) - Am Freitag Vormittag führten Beamte der PI Meiningen Verkehrskontrollen in Schmalkalden durch. Hier sollte auch ein PKw-Fahrer angehalten werden, welcher sich jedoch der Anhaltung entziehen wollte. Der 38-jährige Fahrzeuglenker missachtete die Anhaltezeichen des Polizeibeamten und fuhr an der Kontrollstelle vorbei. Anschließend fuhr er auf die Einfahrt eines Firmengeländes, wo er mit seiner ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 10:00

    LPI-SHL: Alkoholisiert den Strom blockiert.

    Hildburghausen (ots) - Am Sonntagmorgen, den 26.07.2026 fuhr eine alkoholisierte 40-Jährige gegen 01:50 Uhr mit ihrem PKW von Hildburghausen in Richtung Veilsdorf. In der Ortslage Heßberg geriet die Fahrerin mit dem Fahrzeug gegen einen Bordstein. Im Zuge dessen gelang es ihr nicht mehr, das Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem angrenzenden Grundstückszaun sowie einem ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 07:40

    LPI-SHL: Besonders schwere Fälle des Diebstahls in Suhl, Zella-Mehlis und Schmiedefeld

    Suhl (ots) - 1. Verantwortliche des Ziegenberger Carneval Club sowie des FSV Goldlauter stellten am Freitag den 24.07.2026 einen Einbruch in die Vereinshütte in Suhl, Zellaer Straße fest. Der oder die unbekannten Täter erbeuteten hierbei eine Motorsense und hinterließen Sachschaden in aktuell noch unbekannter Höhe (Az.: 0186279/2026). 2. Verantwortliche der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren