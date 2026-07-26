Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert den Strom blockiert.

Hildburghausen (ots)

Am Sonntagmorgen, den 26.07.2026 fuhr eine alkoholisierte 40-Jährige gegen 01:50 Uhr mit ihrem PKW von Hildburghausen in Richtung Veilsdorf. In der Ortslage Heßberg geriet die Fahrerin mit dem Fahrzeug gegen einen Bordstein. Im Zuge dessen gelang es ihr nicht mehr, das Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem angrenzenden Grundstückszaun sowie einem Stromversorgungsmast.

Hierdurch entstand am Zaun sowie dem Strommast insgesamt ein Schaden von ca. 10.000,00EUR. An dem Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden von ca. 30.000,00EUR.

Verletzt wurde durch den Vorfall glücklicherweise niemand.

Ein von den Beamten durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Fahrzeugführerin einen Wert von 0,83 Promille. Durch die Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen wurde deshalb ein entsprechendes Strafverfahren eingeileitet. Die 40-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihren Führerschein vor Ort abgeben.

Hiermit ergeht die Bitte der Polizei an alle Bürger, dass Fahren von Fahrzeugen unter Alkohol - oder Drogeneinfluss zu unterlassen. Dies stellt eine Gefahr für den gesamten Straßenverkehr dar und führt unter Umständen zu rechtlichen Konsequenzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell