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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Besonders schwere Fälle des Diebstahls in Suhl, Zella-Mehlis und Schmiedefeld

Suhl (ots)

1. Verantwortliche des Ziegenberger Carneval Club sowie des FSV Goldlauter stellten am Freitag den 24.07.2026 einen Einbruch in die Vereinshütte in Suhl, Zellaer Straße fest. Der oder die unbekannten Täter erbeuteten hierbei eine Motorsense und hinterließen Sachschaden in aktuell noch unbekannter Höhe (Az.: 0186279/2026).

2. Verantwortliche der Kindertagesstätte "Auenknirpse" informierten den Inspektionsdienst Suhl am Freitag den 24.07.2026 über einen Einbruch in den Geräteschuppen. Unbekannte Täter verschafften sich hier gewaltsam Zutritt ins Innere. Die Höhe des Gesamtschadens kann aktuell nicht beziffert werden (Az.: 0186053/2026).

3. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 23.07.2026; 14:00 Uhr bis 24.07.2026; 12:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Kiosk sowie dem Büro des Waldbades Suhl-Goldlauter. Die Täter erbeuteten hierbei Bargeld in dreistelliger Höhe und hinterließen Sachschaden am Kiosk (Az.: 0186286/2026).

4. In der Zeit vom 23.07.2026; 19:00 Uhr bis 24.07.2026; 12:30 Uhr hebelten unbekannte Täter das Fenster der Imbissbude des Waldbades Schmiedefeld auf und drangen in das Objekt ein. Hier entwendeten die Täter ein Spendenglas mit Inhalt. Durch das Aufhebeln des Fensters verursachten die Täter zudem einen Sachschaden in mittlerer dreistelliger Höhe (Az.: 0186300/2026).

5. Zwei unbekannte Täter drangen am Freitag den 24.07.2026 zwischen 02:00 Uhr bis 03:30 Uhr gewaltsam in mehrere Gartenhütten der Gartenanlage Sonnenbad in Zella-Mehlis ein und entwendeten diverse Gegenstände in Höhe von mehreren hundert Euro. Der verursachte Sachschaden kann ebenfalls im mittleren dreistelligen Bereich eingeordnet werden (0186517/2026).

Inwieweit die o.g. Taten in Zusammenhang miteinander stehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise zu den genannten Sachverhalten geben können, kontaktieren Sie bitte den Inspektionsdienst Suhl unter Angabe des betreffenden Aktenzeichens.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id-sf.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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