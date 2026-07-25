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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: vermisster Jugendlicher kehrt wohlbehalten zurück

Untermaßfeld (ots)

Der seit dem 17.07.2026 vermisste 15jährige Jugendliche kehrte gestern Abend eigenständig und wohlbehalten nach Untermaßfeld zurück. Somit konnte die Suche nach dem 15-Jährigen eingestellt werden. Die Polizei bedankt sich auf diesem Weg für die Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 0361/5743-86100
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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