LPI-SHL: vermisster Jugendlicher kehrt wohlbehalten zurück
Untermaßfeld (ots)
Der seit dem 17.07.2026 vermisste 15jährige Jugendliche kehrte gestern Abend eigenständig und wohlbehalten nach Untermaßfeld zurück. Somit konnte die Suche nach dem 15-Jährigen eingestellt werden. Die Polizei bedankt sich auf diesem Weg für die Hinweise aus der Bevölkerung.
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