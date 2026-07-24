Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer verhindert Brandausbreitung

Langenfeld (ots)

Ein 29-jähriger Radfahrer fuhr Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße vom Gewerbegebiet Langenfeld kommend in Richtung Langenfeld. Gegen 15:30 Uhr sah er einen bislang unbekannten Mann neben einem älteren blauen Opel am Fahrbahnrand stehen. Als der Unbekannte den Radfahrer sah, stieg er sofort ein und fuhr davon. Bei der Stelle angekommen, an der der Mann kurz davor stand, stellte der 29-Jährige einen Brand des Feldes fest, welcher nach derzeitigen Erkenntnissen vorsätzlich verursacht wurde. Durch das schnelle Einschreiten des Radfahrers konnte das Feuer gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann oder dem Fahrzeug geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0185303/2026 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

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