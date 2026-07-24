LPI-SHL: Mit dem Rad gestürzt

Landkreis Hildburghausen (ots) - Eine unbekannte Betrügerin rief diese Woche mehrfach einen 39-Jährigen an und gab sich als Mitarbeiterin seiner Bank aus. In einem Telefongespräch am Mittwochabend teilte sie ihm mit, dass seine Banking-App aktualisiert werden müsse und leitete ihn beim Herunterladen angeblich benötigter Apps an. Der Mann erteilte währenddessen verschiedene Zugriffe. Als er später auf sein Konto sah, stellte er fest, dass die Betrüger eine ...

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