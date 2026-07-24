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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit dem Rad gestürzt

Dermbach (ots)

Am späten Donnerstagabend fuhr ein 66-jähriger Radfahrer auf der Straße "Schloßberg" in Dermbach in Richtung Karl-Friedrich-Straße. Aus ungeklärter Ursache stürzte der Mann und verletzte sich. Ein dahinter fahrender Zeuge leistete umgehend erste Hilfe und informierte die Rettungskräfte, die den 66-Jährigen ins Krankenhaus brachten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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