LPI-SHL: Mit dem Rad gestürzt
Dermbach (ots)
Am späten Donnerstagabend fuhr ein 66-jähriger Radfahrer auf der Straße "Schloßberg" in Dermbach in Richtung Karl-Friedrich-Straße. Aus ungeklärter Ursache stürzte der Mann und verletzte sich. Ein dahinter fahrender Zeuge leistete umgehend erste Hilfe und informierte die Rettungskräfte, die den 66-Jährigen ins Krankenhaus brachten.
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