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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrradsturz

Hildburghausen (ots)

Ein 34-jähriger Radfahrer befuhr Donnerstagabend die Schleusinger Straße in Hildburghausen in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe eines Einkaufsmarktes wollte der Mann über einen erhöhten Bordstein fahren. Er stürzte dabei und zog sich Verletzungen an den Armen zu, weshalb er zur Behandlung ins Krankenhaus kam.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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