LPI-SHL: Fahrradsturz
Hildburghausen (ots)
Ein 34-jähriger Radfahrer befuhr Donnerstagabend die Schleusinger Straße in Hildburghausen in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe eines Einkaufsmarktes wollte der Mann über einen erhöhten Bordstein fahren. Er stürzte dabei und zog sich Verletzungen an den Armen zu, weshalb er zur Behandlung ins Krankenhaus kam.
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