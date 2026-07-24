Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachen aus dem Keller entwendet

Schmalkalden (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 01:00 Uhr, bis Donnerstagabend, 23:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Martin-Luther-Ring" in Schmalkalden. Aus dem Inneren wurden unter anderem eine Bohrmaschine und ein Kindersitz entwendet. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Kellereinbruch oder dem Verbleib der entwendeten Sachen nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0185576/2026 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell