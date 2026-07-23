Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Kellerabteile aufgebrochen

Hildburghausen (ots)

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Kellerabteil eines Wohnhauses in der Friedensstraße in Hildburghausen ein. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten zwei Flaschen Öl sowie eine Flasche Wein im Gesamtwert von etwa 10 Euro. Es entstand ein Sachschaden von ca. 70 Euro. Vermutlich im gleichen Zeitraum öffneten die Täter einen weiteren Kellerabteil mit Gewalt. Ob daraus etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0183595/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell