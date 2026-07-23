Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf Schotter weggerutscht

Oberkatz (ots)

Schwer verletzt hat sich Mittwochmittag ein 67-jähriger Motorradfahrer. Er war mit seiner BMW von Unterkatz in Richtung Oberkatz unterwegs und durchfuhr eine Rechtskurve. In der Kurve lag Schotter auf der Fahrbahn und aufgrund dessen geriet er ins Schlingern, verlor die Kontrolle und stürzte. Die Strecke musste für die Zeit der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. Der Abschleppdienst kümmerte sich um das verunfallte Motorrad und der Mann kam nach Meiningen ins Krankenhaus.

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