Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkholisiert gegen Auto gefahren

Suhl (ots)

Ein 37-jähriger Autofahrer fuhr Mittwochnachmittag auf der Großen Beerbergstraße in Suhl in Richtung Innenstadt. Als er an einem auf der Busspur fahrenden 52-jähriger Radfahrer vorbeifuhr, fuhr dieser Schlangenlinien und stieß seitlich gegen den Pkw. Der 52-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Fahrradfahrer einen Atemalkoholwert von 1,81 Promille fest, weshalb neben der Behandlung im Krankenhaus eine Blutentnahme folgte. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

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