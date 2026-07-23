Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 35.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Zella-Mehlis (ots)

Eine Postzustellerin hielt Mittwochnachmittag mit ihrem Fahrzeug in der Heinrich-Ehrhardt-Straße in Zella-Mehlis. Nach derzeitigen Erkenntnissen öffnete sie ihre Tür ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der 20-jährige Fahrer eines VW Caddy samt Anhänger konnte durch die Einleitung einer Gefahrenbremsung und ein Ausweichen einen Zusammenstoß verhindern. Der hinter ihm fahrende 59-jährige Fahrer eines Multicars bremste ebenfalls stark ab, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und schob den Anhänger auf den VW auf. Der Gesamtschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Ein Abschleppdienst war im Einsatz. Verletzt wurde zum Glück niemand.

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