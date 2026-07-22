Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Werkzeuge und Baumaschinen entwendet

Schmalkalden (ots)

In der Zeit von Freitagmittag bis Dienstagmittag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem umzäunten Firmengelände in der Allendestraße in Schmalkalden. Sie öffneten mit Gewalt die Ladefläche eines dort abgestellten Kleintransporters und entwendeten Werkzeuge und Baumaschinen im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum wahrgenommen haben oder Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0182927/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

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