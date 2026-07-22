LPI-SHL: Erneuter Einbruch
Hildburghausen (ots)
In der Zeit von Montag, 18:00 Uhr, bis Dienstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter erneut gewaltsam Zutritt zum Gebäude einer Diakoniestelle in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen. Die Unbekannten durchwühlten mehrere Büros. Was entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0182663/2026 entgegen.
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