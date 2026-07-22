LPI-SHL: Totalschaden nach Unfall
Waldau (ots)
Ein 49-jähriger Transporterfahrer befuhr Dienstagmittag die Landstraße zwischen Lichtenau und Waldau. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kam der Mann von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum sowie ein Verkehrsschild. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Abschleppdienst kümmerte sich um den Transporter, an dem ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstand.
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