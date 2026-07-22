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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Totalschaden nach Unfall

Waldau (ots)

Ein 49-jähriger Transporterfahrer befuhr Dienstagmittag die Landstraße zwischen Lichtenau und Waldau. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kam der Mann von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum sowie ein Verkehrsschild. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Abschleppdienst kümmerte sich um den Transporter, an dem ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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