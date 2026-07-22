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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aggressiver Ladendieb

Suhl (ots)

Ein 18-Jähriger betrat Dienstagabend einen Einkaufsmarkt in der Straße "Senfte" in Suhl. Er befüllte einen Beutel mit Waren und packte weitere Sachen in seine Kleidung. Zwei Zeugen beobachteten den Mann und informierten die Mitarbeiter des Marktes. Im Büro reagierte der Täter aggressiv - er bespuckte die Zeugen und versuchte sie zu schlagen und beißen. Bei der Durchsuchung kamen in seiner Bekleidung Waren im Wert von etwa 25 Euro zum Vorschein. Da er sich auch nach dem Eintreffen der Polizei weiterhin nicht beruhigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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