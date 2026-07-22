LPI-SHL: Positiver Vortest

Sülzfeld (ots) - Ein Senior aus Sülzfeld gestattete am Freitag drei Männern, die als Gewerbereisende unterwegs waren und bei ihm stoppten, Reparaturarbeiten an seinem Scheunendach vorzunehmen. Vereinbart war ein Preis von 30 Euro, weil lediglich ein paar verrutschte Ziegel gerichtet werden mussten. Zwei Handwerker begaben sich auf das Dach, reparierten den Schaden und anschließend verlangte der Dritte im Bunde statt der zunächst ausgemachten 30 Euro nun 300 Euro. ...

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