LPI-SHL: Positiver Vortest
Benshausen (ots)
Dienstagabend kontrollierten Beamte der Suhler Einsatzunterstützung einen Autofahrer in Benshausen. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
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